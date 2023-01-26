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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Авиакомпания "Аэрофлот" в 2022 году перевезла 20,5 млн человек

Из них 16,7 млн - на внутренних линиях

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" в прошлом году перевезла 20,5 млн человек (-4% г/г), сообщила группа.

Пассажирооборот составил 56,5 млрд пкм (+9,5%), занятость кресел достигла 81% (+6,7 п.п.). В частности, на внутренних линиях пассажиропоток головной компании группы составил 16,7 млн человек (+7,6%), пассажирооборот - 41,8 млрд пассажиро-километров (+30,3%). Процент занятости кресел достиг 83,7%, что на 4,7 п.п. выше, чем годом ранее.

Группа "Аэрофлот" в 2022 году перевезла 40,7 млн человек. В сравнении с 2021 годом, когда было перевезено 45,8 млн человек, это меньше на 11%. Сколько группа перевезла на внутренних линиях и сколько - на международных, в сообщении не уточняется.

Пассажирооборот группы в прошлом году составил 98,4 млрд пассажиро-километров (-1,7%), занятость кресел - 83,6% (+3,3 п.п.).

"Операционные результаты 2022 года и их динамику относительно прошлых периодов необходимо рассматривать в контексте влияния на них факторов внешней среды - внешнеполитической обстановки и ограничений на полеты", - отметили в пресс-службе "Аэрофлота".

Все российские авиакомпании в 2022 году перевезли более 95 млн человек, сообщал глава Минтранса Виталий Савельев. В сравнении с 2021 годом это меньше на 14%.

Аэрофлот
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