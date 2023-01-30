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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:13

Ryanair вернулась к чистой прибыли в III финквартале и подтвердила годовой прогноз

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, в третьем квартале 2023 финансового года получила чистую прибыль и подтвердила прогноз на текущий фингод в целом.

Как говорится в пресс-релизе компании, её чистая прибыль за три месяца, завершившиеся 31 декабря, составила 211 млн евро по сравнению с убытком в размере 96 млн евро за аналогичный период годом ранее.

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Выручка выросла более чем в полтора раза, до 2,31 млрд евро с 1,47 млн евро.

За прошлый квартал Ryanair перевезла 38,4 млн пассажиров против 31,1 млн годом ранее, коэффициент загрузки самолетов вырос до 93% с 84%.

Компания по-прежнему планирует по итогам текущего финансового года получить чистую прибыль в размере 1,325-1,425 млрд евро и перевезти 168 млн пассажиров.

Между тем четвертый финквартал, скорее всего, станет убыточным, поскольку в этом году католическая Пасха будет праздноваться в апреле, а не в марте, предупредило руководство Ryanair.

Капитализация Ryanair за последние три месяца выросла примерно на треть и составляет 17,67 млрд евро.

Ryanair
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