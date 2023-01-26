Экспорт из Гонконга рухнул в декабре рекордными темпами с 1954 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Объем гонконгского экспорта в декабре прошлого года упал на 28,9% в годовом выражении, рекордными темпами с 1954 года, на фоне ослабления внешнего спроса и логистических проблем.

В минувшем месяце Гонконг экспортировал товары и услуги на сумму 348,1 млрд гонконгских долларов ($44,46 млрд), свидетельствуют официальные данные.

Экспорт приборов и электроники сократился на 21,6%, телекоммуникационного оборудования - на 44,1%. Поставки товаров и услуг в Китай рухнули на 30,4%, в США - на 26,7%, в Индию - на 17,7%.

Тем временем объем импорта в декабре упал на 23,5% в годовом выражении, до 399,7 млрд гонконгских долларов. Падение стало рекордным с 2009 года.

Импорт из Китая уменьшился на 28,2%, из Тайваня - на 14,1%, из Сингапура - на 12%, из Южной Кореи - на 43,3%.

В 2022 году в целом Гонконг сократил экспорт на 8,6%, до 4,53 трлн гонконгских долларов, а импорт понизился на 7,2%, до 4,93 трлн долларов.

Дефицит торгового баланса в декабре вырос до 51,6 млрд гонконгских долларов с 32,8 млрд долларов в ноябре, тогда как в 2022 году в целом отрицательное сальдо торгового баланса составило 395,8 млрд гонконгских долларов по сравнению с 347,1 млрд долларов в 2021 году.