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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Гонконгский индекс Hang Seng взлетел до максимума за 11 месяцев

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику. Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 2,4% на первых торгах на этой неделе после возвращения трейдеров с праздничных каникул. В результате он поднялся до самой высокой отметки с 20 февраля прошлого года.

Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с праздником Весны (наступление нового года по лунному календарю). Австралийские торговые площадки не работают в связи с Днем Австралии.

Значение индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 0,1% после четырех дней повышения.

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Лидерами падения цен выступили бумаги транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-4,1%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (-3,2%). После ралли в предыдущие дни снизились котировки акций технологических компаний Tokyo Electron (-1,8%) и Advantest (-2,2%).

Акции Toyota Motor подешевели на 0,6%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,3%.

Между тем стоимость бумаг Nissan Motor выросла на 1,3%, инвестиционно-технологической Softbank Group - на 0,2%, производителя приставок Nintendo - на 1,1%.

Наиболее существенный рост на Гонконгской фондовой бирже показали акции производителя потребительской электроники Xiaomi - на 12,5%, до максимума с июля. Это было связано с утечкой фотографий, на которых видно, как может выглядеть первый электромобиль компании. Представитель Xiaomi заявил The Wall Street Journal, что на них изображен ранний дизайн автомобиля, а не окончательный прототип.

Кроме того, существенно подорожали бумаги чипмейкера Sunny Optical Technology Group Co. - на 8,5%, автомобильных BYD и Geely - на 6% и 6,8% соответственно, девелопера Longfor Group Holdings - на 8,2%, производителя компьютеров Lenovo - на 3,5%.

Также повысилась стоимость разработчика игр Netease Inc. - на 2,7%, ритейлеров JD.com Inc. и Alibaba - на 2,8% и 1% соответственно.

Значение южнокорейского Kospi в четверг увеличилось на 1,65%, несмотря на слабую статистику.

Экономика страны в четвертом квартале уменьшилась на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Это первое снижение показателя со второго квартала 2020 года. Оно обусловлено тем, что потребление в стране опустилось до нормального уровня после постпандемийного пика, отмечает Trading Economics.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,3%.

ВВП по сравнению с октябрем-декабрем 2021 года вырос на 1,4%. Эксперты ожидали повышения на 1,5%.

По итогам 2022 года экономика Южной Кореи увеличилась на 2,6%. Результат совпал с прогнозом ЦБ.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,8%, сталелитейной Posco - на 3,6%.

Цена акций Hyundai Motor подскочила на 5,6%. Операционная прибыль автопроизводителя выросла более чем вдвое в четвертом квартале на фоне повышения выручки на 24%, в том числе благодаря хорошим продажам электромобилей.

Hang Seng Гонконг
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