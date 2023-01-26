Nouvelair возобновит прямое авиасообщение между Россией и Тунисом в апреле

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Основные операторы по Тунису "Гранд Экспресс" и "Экспресс Турс" открыли раннее бронирование туров из Москвы и Петербурга в Монастир на базе регулярных рейсов авиакомпании Nouvelair, которые возобновятся в апреле, сообщили "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Из Петербурга полетная программа стартует 7 апреля, из Москвы - 8 апреля. В апреле рейсы из Москвы и Петербурга будут совершаться дважды в неделю, а к сезону, как ожидается, их частота будет доведена до 8 раз в неделю", - уточнили в союзе.

Появление прямой перевозки заметно подстегнуло спрос на направлении, бронирования идут с глубиной до октября, тури бронируют не только жители Москвы и Петербурга, но и других регионов, сказал собеседник агентства. К весне он ждет дальнейший рост спроса, с учетом привлекательных цен на перелет и того, что "Тунис - самое близкое зарубежное пляжное направление: перелет рейсами Nouvelair, займет 3,5 часа из Санкт-Петербурга и 4 часа из Москвы".

Авиакомпания Nouvelair запустила рейсы в Монастир из Москвы и Петербурга в августе 2022 года, на Новый год она также предлагала рейсы на остров Джерба. В апреле авиакомпания планирует возобновить полеты.

В 2022 году Тунис посетили около 6 млн иностранных туристов, из них порядка 10 тысяч - россияне.