Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Nouvelair возобновит прямое авиасообщение между Россией и Тунисом в апреле

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Основные операторы по Тунису "Гранд Экспресс" и "Экспресс Турс" открыли раннее бронирование туров из Москвы и Петербурга в Монастир на базе регулярных рейсов авиакомпании Nouvelair, которые возобновятся в апреле, сообщили "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Из Петербурга полетная программа стартует 7 апреля, из Москвы - 8 апреля. В апреле рейсы из Москвы и Петербурга будут совершаться дважды в неделю, а к сезону, как ожидается, их частота будет доведена до 8 раз в неделю", - уточнили в союзе.

Появление прямой перевозки заметно подстегнуло спрос на направлении, бронирования идут с глубиной до октября, тури бронируют не только жители Москвы и Петербурга, но и других регионов, сказал собеседник агентства. К весне он ждет дальнейший рост спроса, с учетом привлекательных цен на перелет и того, что "Тунис - самое близкое зарубежное пляжное направление: перелет рейсами Nouvelair, займет 3,5 часа из Санкт-Петербурга и 4 часа из Москвы".

Авиакомпания Nouvelair запустила рейсы в Монастир из Москвы и Петербурга в августе 2022 года, на Новый год она также предлагала рейсы на остров Джерба. В апреле авиакомпания планирует возобновить полеты.

В 2022 году Тунис посетили около 6 млн иностранных туристов, из них порядка 10 тысяч - россияне.

Тунис Nouvelair Гранд Экспресс Экспресс Турс РСТ Джерба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Поставки смартфонов в мире в IV квартале упали на рекордные 18,3%

Поставки смартфонов в мире в IV квартале упали на рекордные 18,3%

Экспорт из Гонконга рухнул в декабре рекордными темпами с 1954 года

Петербургская биржа фиксирует рекордные продажи нефтепродуктов на фоне приближения эмбарго

Петербургская биржа фиксирует рекордные продажи нефтепродуктов на фоне приближения эмбарго

Moet Hennessy сменил руководство российской "дочки"

Moet Hennessy сменил руководство российской "дочки"

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Новым CEO HeadHunter станет замгендиректора компании Дмитрий Сергиенков

Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 76%

Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 76%

Tesla получила рекордную чистую прибыль в IV квартале и увеличила выручку на 37%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });