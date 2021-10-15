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Тунис отменит карантин для организованных туристов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минздрав Туниса с 16 октября ослабляет ковидные ограничения и отменяет семидневный карантин для иностранных туристов, путешествующих на чартерных или регулярных рейсах по линии туроператоров, сообщает тунисский офис по туризму, работающий в России.

Это стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в Тунисе.

"Посетить республику без карантина можно при предъявлении ПЦР-теста или сертификата вакцинации", - говорится в сообщении.

Иностраанцы, прибывающие в Тунис чартерными рейсами или регулярными рейсами (на блочных местах) в рамках организованных поездок (турпакет) освобождаются от семидневного карантина, если предъявляют ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, при регистрации на рейс в аэропорту. От тестирования освобождаются дети до 12 лет.

Привившимся не менее чем за 14 дней до прилета в Тунис сдавать ПЦР-тест не нужно, добавили в офисе.

Перед поездкой в Тунис туристам нужно будет заполнить декларацию здоровья. По прилете в аэропорту пассажиров могут выборочно протестировать на антиген. Если экспресс-тест туриста будет положительным, его изолируют в специальном центре..

В офисе по туризму добавили, что всем путешественникам необходимо иметь при себе подтверждение бронирования и оплаты организованного тура (ваучера), соблюдать правила организованных групп с момента прибытия в Тунис, а именно: размещение и передвижение за пределами туристических объектов только туристическим транспортом. Также от туристов ждут строгого соблюдения санитарных норм.

Пляжный сезон в Тунисе подходит к концу и близится сезон дождей, однако на небольшой турпоток на этом направлении можно рассчитывать, сказали "Интерфаксу" эксперты в туриндустрии.

"Пока сложно оценить, какая доля путешественников полетит в Тунис, потому что не известно количество рейсов, которое будет выполняться на направлении", - пояснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Тунис не актуален до весны, и зимой туристы туда не едут - это низкий сезон для пляжного отдыха, там холодно", - считает гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Тунис попал в число стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение с 9 ноября.

Хроника 09 января 2020 года – 15 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Тунис Минздрав коронавирус АТОР Майя Ломидзе Розовый слон Алексан Мкртчян

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