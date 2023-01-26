МВФ посоветовал Банку Японии повысить гибкость доходностей долгосрочных гобумаг

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Банку Японии следует рассмотреть возможность принятия мер для увеличения гибкости доходностей долгосрочных госбумаг, поскольку рост инфляционных рисков в стране требует создания дополнительного пространства для маневра в денежно-кредитной политике, считают эксперты Международного валютного фонда.

В частности, японский ЦБ мог бы повысить целевую доходность 10-летних гособлигаций, расширить коридор колебаний процентных ставок этих бумаг, а также вернуться к количественной цели в программе выкупа бондов и переключиться на приобретение более "коротких" бумаг, говорится в докладе МВФ.

"Задача политики ЦБ в ближайшей перспективе - добиться, чтобы достижение целевого показателя инфляции было устойчивым, без существенного превышения этой цели, - полагают в фонде. - Более высокая гибкость долгосрочных процентных ставок поможет избежать необходимости резкого изменения политики в будущем".

Это поможет японскому ЦБ лучше управлять инфляционными рисками, а также устранить побочные эффекты длительного удержания мягкой монетарной политики, считают эксперты.

В декабре 2022 года японский ЦБ неожиданно расширил границы коридора, в котором может колебаться доходность десятилетних госбумаг до плюс/минус 0,5% с плюс/минус 0,25%.

Некоторые эксперты ждали, что расширение коридора продолжится и в январе, однако в текущем месяце Банк Японии не стал менять параметры денежно-кредитной политики.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ остается на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

МВФ не призывает японский ЦБ отказаться от мягкой денежно-кредитной политики, считая, что она должна оставаться стимулирующей до тех пор, пока инфляция в стране не закрепится около 2%-ного целевого уровня, отмечается в докладе.

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) выросли в декабре на 4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - максимальными темпами с декабря 1981 года.

Показатель превысил 2%-ный целевой ориентир Банка Японии девятый месяц подряд, однако в МВФ ожидают, что он вновь опустится ниже этой отметки к концу 2024 года без устойчивого роста зарплат в стране.