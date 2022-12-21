Решение Банка Японии приблизило конец эпохи отрицательной доходности госбондов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Решение Банка Японии расширить допустимый диапазон колебаний доходности десятилетних государственных облигаций, принятое накануне, привело к росту доходности для всего спектра госбумаг, пишет агентство Bloomberg.

В результате доходность двухлетних бондов в среду выросла до 0,01%, поднявшись выше нуля впервые с 2015 года, по данным Japan Bond Trading Co.

Теперь в списке мировых гособлигаций с отрицательной доходностью, отслеживаемом Bloomberg, остались только еще более краткосрочные японские долговые обязательства. Совокупный объем облигаций с доходностью ниже нуля в мире составляет $686 млрд по сравнению с более $11 трлн на конец 2021 года.

По итогам завершившегося во вторник декабрьского заседания Банк Японии неожиданно расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг, до плюс/минус 0,5% по сравнению с плюс/минус 0,25% ранее. Инвесторы восприняли это как сигнал, что японский ЦБ готовится отказаться от сверхмягкой денежно-кредитной политики, которой он придерживался годами.

"Мы наблюдаем переоценку эффективности ультрамягкой монетарной политики, и Банк Японии делает это последним, - отметил аналитик GSFM Стивен Миллер. - Надеюсь, что это будет концом для периода отрицательных ставок, потому что нам нужно перестать во всем полагаться на центробанки. Мы знаем, что отрицательные ставки не работают, и точка".

Инфляция в Японии в октябре обновила максимум за 40 лет, а курс иены падал до 30-летнего минимума, вызвав недовольство населения и призывы к ужесточению ДКП.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что уже на следующем заседании Банк Японии может изменить целевые значения долгосрочных и краткосрочных ставок, или вовсе отказаться от регулирования доходности гособлигаций.