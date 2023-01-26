Кредит Европа банк получил разрешение на покупку дочернего банка IKEA

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Кредит Европа банк получил разрешение на покупку российской банковской "дочки" шведской группы IKEA, которая покинула рынок РФ в связи с событиями на Украине.

Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина от 26 января, опубликованного на официальном портале раскрытия правовых актов, АО "Кредит Европа банк" разрешается приобретение 100% в капитале ООО "Икано банк" у Cirus Holding B.V.

Президентское распоряжение было необходимо, так как Икано банк в минувшем октябре был включен в список кредитных организаций, для смены владельцев которых нужно отдельное разрешение главы государства.

Икано банк был создан в 2013 году на паритетных началах шведской группой IKEA и голландским Credit Europe Bank для развития потребительского кредитования в магазинах IKEA и торговых центрах "Мега" на территории России, а также для оказания финансовых услуг этим компаниям и их партнерам.

Банк занимал 208-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" по итогам 2021 года. В июне прошлого года газета "Коммерсантъ" сообщала, что IKEA решила выйти из банковского бизнеса, продав свою долю российскому Кредит Европа банку. Стороны до сих пор не сообщали о закрытии сделки.

В октябре 2022 года Икано банк сообщил о прекращении действия своих карт.

Клиенты банка должны были погасить задолженность до 15 ноября или рефинансировать ее в Кредит Европа банке. Права требования по договору были переданы новому кредитору до 15 декабря, а карты перестали работать 26 декабря.

IKEA с марта прошлого года постепенно сворачивает деятельность в России. Сейчас шведская компания ликвидирует закупочные и логистические структуры в РФ, товарные остатки были проданы "Яндекс Маркету", а производственные активы с июня выставлены на продажу. Речь идет о фабриках, расположенных в Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде (два завода) и пгт. Красная Поляна (Кировская область). В ноябре завершился due diligence этих активов. На странице профсоюза "ИКЕА Тихвин" в VK со ссылкой на заявление IKEA говорилось о четырех претендентах на покупку. Один из них - АФК "Система". В числе других интересантов ранее в СМИ назывались "Твой дом", Hoff и Kronospan, а также девелоперская группа "ПИК", которая, тем не менее, официально опровергла планы приобретения активов шведской компании.

В отчете за 2022 финансовый год IKEA сообщала, что рассчитывает завершить продажу четырех заводов в РФ в начале 2023 года.