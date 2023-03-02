Кредит Европа банк закрыл сделку по покупке дочернего банка IKEA

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Кредит Европа банк закрыл сделку по покупке российской банковской "дочки" шведской группы IKEA, которая покинула рынок РФ в связи с событиями на Украине.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, Кредит Европа банк стал собственником Икано банка 1 марта.

Ранее в январе он получил разрешение президента РФ Владимира Путина на сделку. Президентское распоряжение было необходимо, так как Икано банк в минувшем октябре был включен в список кредитных организаций, для смены владельцев которых нужно отдельное разрешение главы государства.

Бенефициаром Кредит Европа банка является турецкий FIBA Holding бизнесмена Хюсню Озйегина. По состоянию на конец 2021 года он обслуживал более 6 млн физических лиц, 5,6 тыс. корпоративных клиентов и 15 тыс. предприятий МСП. По итогам 2021 года он занимал 52-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Икано банк был создан в 2013 году на паритетных началах шведской группой IKEA и голландским Credit Europe Bank для развития потребительского кредитования в магазинах IKEA и торговых центрах "Мега" на территории России, а также для оказания финансовых услуг этим компаниям и их партнерам. Банк занимал 208-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" по итогам 2021 года.

В октябре 2022 года Икано банк сообщил о прекращении действия своих карт. Клиенты банка должны были погасить задолженность до 15 ноября или рефинансировать ее в Кредит Европа банке. Права требования по договору были переданы новому кредитору до 15 декабря, а карты перестали работать 26 декабря.

IKEA с марта прошлого года постепенно сворачивает деятельность в России. Сейчас шведская компания ликвидирует закупочные и логистические структуры в РФ, товарные остатки были проданы "Яндекс Маркету", а производственные активы с июня были выставлены на продажу. Правительственная комиссия в феврале этого года одобрила продажу фабрик IKEA в России производителю кухонных столешниц АО "Слотекс" и изготовителю пиломатериалов ООО "Лузалес".