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Выходец из X5 Вальков назначен коммерческим директором "Ленты"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - "Лента" назначила коммерческим директором выходца из X5 Виталия Валькова.

Как говорится в сообщении компании, бывший коммерческий директор "Ленты" Дмитрий Богод назначен директором по трансформации и развитию бизнеса ритейлера. На новой должности он будет отвечать за реализацию трансформации, включая развитие новых направлений.

До прихода в "Ленту" Вальков 18 лет проработал в X5 Retail Group. В группе он занимал различные должности, включая работу коммерческим директором "Перекрестка" и "Пятерочки".

Лента X5 Group Виталий Вальков
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