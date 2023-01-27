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Компании индийской Adani потеряли $50 млрд капитализации из-за обвинения в махинациях

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Компании индийского промышленного конгломерата Adani Group потеряли более $50 млрд рыночной стоимости за две сессии вслед за публикацией доклада нью-йоркской Hindenburg Research, обвинившей Adani в "вопиющих" рыночных манипуляциях и мошенничестве с отчетностью, сообщает агентство Bloomberg.

Hindenburg, опубликовавшая доклад по итогам двухлетнего расследования, утверждает, что семья Адани пользуется сетью подставных компаний в офшорных юрисдикциях, включая страны Карибского бассейна, Маврикий и ОАЭ.

Сеть подставных компаний использовалась семьей Адани для содействия коррупции, отмывания денег, обмана налогоплательщиков и вывода средств из зарегистрированных на бирже компаний Adani Group, утверждается в докладе.

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Hindenburg объявила о продаже торгующихся в США облигаций конгломерата, а также деривативов, торгующихся вне Индии.

Акции семи зарегистрированных на бирже компаний Adani Group потеряли $12 млрд капитализации в среду вслед за публикацией доклада Hindenburg. В четверг торги не проводились из-за выходного в Индии, а в пятницу падение котировок акций продолжилось и усилилось.

Стоимость акций Adani Enterprises упала на 16% в ходе торгов, Adani Green Energy Ltd. - рухнула на 19,9%, Adani Total Gas - на 20%.

Сложившаяся ситуация, как ожидается, существенно сократит спрос на акции Adani Enterprises, которые она начинает предлагать розничным инвесторам в пятницу. В общей сложности компания планирует разместить бумаги на $2,5 млрд, чтобы привлечь средства для наращивания капиталовложений и погашения долга.

Индийский конгломерат объединяет широкий круг активов в различных сферах - от добычи угля и энергетики до возобновляемых источников энергии, аэропортов, дата-центров и медиа. Глава Adani Group Гаутам Адани занимает четвертое место в списке богатейших людей мира. Его состояние, согласно индексу Bloomberg Billionaires, составляло порядка $119 млрд до публикации доклада Hindenburg.

Adani Group назвала обвинения Hindenburg безосновательными и уже заявила, что рассматривает возможность подачи судебного иска.

Adani Group
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