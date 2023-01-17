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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

Маск предстанет перед судом за сообщения о планах выкупить Tesla

Маск предстанет перед судом за сообщения о планах выкупить Tesla
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск предстанет перед судом в рамках разбирательства по делу о мошенничестве с ценными бумагами из-за его сообщений в Twitter о намерении сделать производителя электромобилей Tesla Inc непубличной компанией, пишет газета The Wall Street Journal.

В августе 2018 года Маск написал в Twitter, что собирается выкупить акции Tesla по цене $420 за бумагу, отметив, что "финансирование обеспечено".

Один из инвесторов Tesla Глен Литтлтон подал в суд на Маска, компанию и членов ее совета директоров на тот период, утверждая, что сообщения Маска были ложными и стоили инвесторам несколько миллиардов долларов в связи с начавшимися после них скачками цен на акции, опционы и облигации Tesla.

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Маск в судебных документах утверждает, что действительно рассматривал возможность сделать Tesla частной компанией и полагал, что заручился поддержкой саудовского суверенного фонда благосостояния. Сделка по покупке акций Tesla не состоялась.

Окружной судья в Сан-Франциско Эдвард Чэнь постановил, что сообщения Маска не были правдивыми. Суд присяжных, отбор которых начнется во вторник, продлится до 1 февраля включительно. В том числе присяжные должны будут определить, имели ли сообщения Маска существенное значение для инвесторов и понимал ли он, что они не соответствуют действительности, пишет The Wall Street Journal.

Дело является примечательным, поскольку разбирательства, касающиеся мошенничества с ценными бумагами, обычно удается урегулировать до суда – например, в рамках соглашения сторон, пишет WSJ со ссылкой на преподавателя Университета Пенсильвании Джилл Фиш, которая специализируется на правовом регулировании рынка ценных бумаг.

Ожидается, что Маск предстанет перед судом уже в среду, спустя около двух месяцев после другого судебного заседания - в штате Делавэр - касающегося его зарплаты в Teslа.

Маск в 2018 году договорился выплатить штраф в размере $20 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, касающихся сообщений в Twitter о намерении сделать Tesla непубличной компанией. Он также ушел с поста председателя совета директоров компании, но остался в должности ее CEO. Кроме того, сама компания также согласилась выплатить аналогичный штраф.

Илон Маск Tesla
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