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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Владельцы ряда банков в декабре влили в их капитал 92 млрд рублей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года владельцы нескольких банков докапитализировали их на 92 млрд рублей, говорится в докладе Банка России о динамике развития банковского сектора.

Балансовый капитал сектора в декабре вырос на 424 млрд рублей в том числе из-за докапитализации ряда банков на общую сумму около 92 млрд рублей, а также за счет положительной переоценки ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (+91 млрд рублей), говорится в докладе. Цены на облигации (главным образом на долгосрочные ОФЗ) росли в связи с сохранением повышенной риск-премии и активными заимствованиями Минфина.

В целом за 2022 год балансовый капитал сектора почти не изменился (прирост составил 84 млрд рублей, или +0,7%). Регулятивный капитал за 11 месяцев вырос на 3,1% благодаря учтенному в нем финансовому результату (+0,6 трлн рублей), который превышает чистую прибыль из-за применения рядом кредитных организаций регуляторных послаблений (в том числе по фиксации валютного курса). Кроме того, в регулятивном капитале не учитываются корректировки и переоценки по МСФО 9.

Хотя рост регулятивного капитала значительно отставал от роста кредитного портфеля (в первую очередь корпоративного и ипотеки), показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) увеличился за 11 месяцев на 0,5 п.п., до 12,8%. Это в значительной степени объясняется мерами поддержки, в том числе бессрочными. Так, роспуск накопленного макропруденциального буфера позволил банкам высвободить около 0,9 трлн рублей капитала (0,9 п.п. в терминах достаточности).

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