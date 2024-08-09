Банк России оценил возможное влияние роста ставок на достаточность капитала банков

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Банк России оценил потенциальное влияние роста процентных ставок на достаточность капитала российских кредитных организаций: в гипотетическом стрессовом сценарии, сопоставимым с кризисом региональных банков США весной 2023 года, снижение достаточности капитала банковского сектора составит 0,5 процентного пункта (п.п.).

Эти оценки ЦБ представил в обзоре рисков финансовых рынков.

ЦБ отмечает, что рост процентных ставок в экономике продолжает оказывать влияние на величину отрицательной переоценки рублевого портфеля облигаций российского банковского сектора, объем которого на начало июля составил 19,15 трлн рублей в номинальном выражении (10,6% активов сектора).

С начала 2024 года отрицательная переоценка вложений банковского сектора составила 486,4 млрд рублей (0,35 п.п. от норматива Н1.0), что составило 2,5% номинальной стоимости портфеля облигаций.

Кроме того, наблюдался рост непризнанной отрицательной переоценки портфеля ценных бумаг, удерживаемых до погашения: за аналогичный период он составил 275,7 млрд рублей. При этом суммарная величина накопленной, но не признанной переоценки увеличилась до 662,7 млрд рублей (0,5 п.п. от Н1.0). Совокупная отрицательная переоценка по рублевому портфелю облигаций, в том числе непризнанная, за первое полугодие составила 42% от чистой прибыли банковского сектора за тот же период.

"В случае реализации гипотетического стрессового сценария (по аналогии с кризисом региональных банков США весной 2023 г.) банкам придется продавать портфель облигаций, удерживаемых до погашения, по текущим рыночным ценам, это может оказать отрицательное воздействие на норматив достаточности капитала Н1.0 банковского сектора в размере 0,5 п.п. (Н1.0 банковского сектора на 1 июля 2024 года - 11,9%). Данное снижение не окажет критически значимого влияния на устойчивость российского банковского сектора", - говорится в обзоре ЦБ.

Регулятор отмечает, что для восполнения ликвидности кредитные организации могут совершать сделки репо с Банком России, что позволяет избежать необходимости реализовывать ценные бумаги, удерживаемые до погашения, даже в кризисных сценариях.

В марте 2023 года 16-й по активам в США и ключевой банк Кремниевой долины Silicon Valley Bank объявил о банкротстве. Проблемы банка, обслуживавшего на тот момент примерно половину всех американских биотехнологических и IT-стартапов, возникли из-за убытков, полученных вследствие роста ставок ФРС и снижения стоимости бумаг с более низкой доходностью (к концу 2022 года вложения банка в ценные бумаги составляли $120 млрд, или около 57% его активов). Ситуация с SVB привела к оттоку вкладчиков и падению акций других банков с аналогичной бизнес-моделью. В частности, жертвой внезапного кризиса стал Signature Bank с общими активами на сумму около $110 млрд. Оба банка перешли под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов США. Чтобы предотвратить панику на рынке, Федрезерв объявил о запуске нового механизма предоставления средств финансовым институтам, за неделю банки привлекли почти $165 млрд.