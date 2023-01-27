Автозавод "Москвич" расширил дилерскую сеть до 52 салонов в 23 городах РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Дилерская сеть столичного автомобильного завода "Москвич" (бывший завод Renault в РФ) расширилась до 52 салонов в 23 городах, сообщила пресс-служба предприятия.

Салоны продаж "Москвича" открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Новосибирске, Ижевске, Кемерове, Набережных Челнах, Перми, Казани, Самаре, Воронеже, Челябинске, Омске, Ставрополе, Тюмени, Оренбурге, Красноярске, Волгограде и Саратове.

"Уже сейчас мы определили наших партнеров в 23 крупных городах России. Более того, мы чувствуем необходимость расширить список городов, где будут представлены автомобили "Москвич", поэтому было принято решение увеличить их количество до 25", - цитирует пресс-служба "Москвича" гендиректора автозавода Дмитрия Пронина.

Согласно сообщению компании, с конца января начнется прием заявок на получение статуса официального дилера бренда в Сочи и в Симферополе.

Кроме того, планируется расширять пул партнеров в Москве, где у бренда уже работают 11 салонов ("Рольф Химки", "Автомир Озерная", "Авилон Волгоградский проспект", "Major Новорижское ш.", "Рольф Центр", "Автомир Ярославское шоссе", "Авилон Легенда ТТК", ТЦ "Кунцево", "Петровский Белая Дача", "Авторусь Измайлово", "Автопассаж").

Крупноузловая сборка автомобилей под брендом "Москвич" стартовала на одноименном столичном заводе в ноябре 2022 г., через полгода после ухода из РФ французской Renault, которой ранее принадлежала площадка. Завод выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского JAC – "Москвич 3" с ДВС и электрокары "Москвич 3е". План производства на 2023 год – не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. электрокаров.