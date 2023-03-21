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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

"Москвич" опроверг сообщения об отзыве всех 86 проданных автомобилей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Информация об отзывной кампании автомобилей "Москвич", которая распространяется в СМИ и социальных сетях, является ложной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода.

"Отзывная кампания предполагает публикацию данных на сайте Росстандарта и предупреждение клиентов о необходимости предоставить автомобили, попадающие под нее, на диагностику и ремонт. Такой кампании "Москвич" не проводил и не проводит", - говорится в сообщении пресс-службы завода во вторник.

Отмечается, что в настоящий момент клиентам предлагается только плановое обновление программного обеспечения кроссовера "Москвич 3" для корректной русификации мультимедийной системы. Других уведомлений клиентов нет, уточняется в сообщении.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что завод "Москвич" отозвал все свои проданные автомобили в количестве 86 штук якобы из-за некачественной русификации интерфейса.

Крупноузловая сборка автомобилей под брендом "Москвич" стартовала на одноименном столичном заводе в ноябре 2022 года, через полгода после ухода из РФ французской Renault, которой ранее принадлежала площадка. Завод выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского JAC – "Москвич 3" с ДВС и электрокары "Москвич 3е". Продажи автомобиля "Москвич" у официальных дилеров открылись 3 марта.

Москвич
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