Доходность US Treasuries растет в ожидании новых данных об инфляции

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Доходность казначейских облигаций США умеренно поднимается в пятницу в преддверии публикации декабрьского индекса потребительских цен PCE.

Доходность 10-летних US Treasuries к 15:10 по Москве составляла 3,561% по сравнению с 3,497% на закрытие торгов накануне.

Доходность облигаций с погашением через 2 года увеличилась на 4 базисных пункта, до 4,224%, а показатель для 30-летних бумаг находится на уровне 3,68% по сравнению с 3,64%.

Консенсус-прогноз опрошенных The Wall Street Journal аналитиков предусматривает, что базовый индекс потребительских цен (индекс Core PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом) в декабре снизился до 4,4% с 4,7% месяцем ранее. Значение индекса Минторговли опубликует в 16:30 по Москве.

"Замедление инфляции станет аргументом в пользу скромного подъема ставки на 25 базисных пунктов на заседании на следующей неделе", - отметил старший рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

"Судя по реакции рынка облигаций, где наблюдается рост доходности, возможно, к участникам рынка приходит осознание, что ставки могут остаться высокими в течение долгого времени", - добавил он.