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Доходность 10-летних US Treasuries обновила 4-месячный максимум

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Доходность казначейских облигаций США продолжает расти в среду на опасениях новых повышений ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы.

Доходность 10-летних US Treasuries к 18:05 по Москве составляет 3,879% по сравнению с 3,858% на закрытие торгов накануне, показатель находится на рекордном уровне с начала марта.

Доходность облигаций с погашением через 2 года тем временем понизилась примерно на 1 базисный пункт, до 4,917%.

Рынок ждет публикации протокола июньского заседания Федрезерва, на котором ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне. Многие аналитики полагают, что протокол покажет консенсус среди руководителей ФРС относительно необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, пишет Trading Economics.

US Treasuries США ФРС
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