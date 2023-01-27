Рынок акций РФ в пятницу вырос и неделю закрыл в плюсе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2189,35 пункта (+1%), индекс РТС – 992,37 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 69,5 рубля (+0,24 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,1-1% на фоне роста доллара на 0,67 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Сургутнефтегаза" (+6,2% и +3,5% "префы"), "РусГидро" (+2,6%), расписки OZON (+2,4%), бумаги "Норникеля" (+2,3%), UC Rusal (+1,9%), "Северстали" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,6%), "НЛМК" (+1,6%), АФК "Система" (+1,3%), "Яндекса" (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "ММК" (+1,1%), "Роснефти" (+0,9%), Сбербанка (+0,9% и +0,5% "префы"), "МТС" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), акции "НОВАТЭКа" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Совет директоров "Сургутнефтегаза" на заседании 31 января рассмотрит кандидатуры в новый состав совета директоров и ревизионную комиссию, сообщил эмитент. Кроме того, совет директоров 31 января рассмотрит вопрос об участии ПАО "Сургутнефтегаз" в других организациях.

Подешевели акции "Газпром нефти" (-0,3%), Polymetal (-0,2%).

Минфин США в четверг включил в санкционный список SDN List 17 россиян, в том числе главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, главу концерна "Калашников" Алана Лушникова и главу республики Татарстан Рустама Минниханова. Занесение в SDN List предусматривает замораживание активов и запрет на поездки.

Кроме того, Япония расширила санкционный список российских физлиц и компаний в связи с ситуацией на Украине, сообщил японский МИД.

Комментарии экспертов

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, на уходящей неделе российский рынок акций продемонстрировал смешанную динамику с довольно незначительной амплитудой. Малые недельные изменения стали характерны для рынка со второй половины IV квартала прошлого года. Сильная отчетность X5 не смогла оказать поддержку акциям группы, а информация со Дня инвестора Polymetal вывела акции компании в лидеры по росту за неделю (+14%).

На следующей неделе после периода празднования нового года по китайскому календарю снова откроются китайские фондовые площадки, в связи с этим инвесторы ожидают усиления позитивных настроений. Ко всему прочему положительно оценивается и то, что начало нового торгового года в Китае будет проходить в режиме снятых жестких антиковидных ограничений. В среду, 1 февраля, рынки будут ждать решения по ставке от ФРС, что традиционно может увеличить волатильность на всех мировых рынках, отмечает Власенко.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи за неделю подрос, однако остался в боковом тренде. Ближайшие уровни поддержки - 2145-2155 пунктов, пробой этого диапазона может означать усиление нисходящей динамики.

Рынок на неделе оставался стабильным благодаря росту отдельных эмитентов, позитивному настрою на глобальных рынках и выросшим нефтяным котировкам. При этом подъем сдерживал геополитический фактор. США и Япония ввели новые ограничения в отношении России, плюс в ЕС рассматривают возможность установления потолка цен на российские нефтепродукты, в частности, на дизель, перед введением ограничения на их поставки 5 февраля.

Позитивная статистика по ВВП США дает Федрезерву возможность продолжать ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). Этот фактор локально может дать поддержку американской валюте на следующей неделе и, как следствие, оказать давление на котировки золота, полагает Кравченко.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин полагает, что уверенность покупателям в конце недели придал импульс роста цен на нефть и общий умеренно положительный сантимент на рынках. Кроме того, переход рубля к ослаблению позитивно отразился на акциях экспортеров, хорошую динамику показали представители сектора металлургии и нефтяники. Сдерживал активность инвесторов фактор пятницы, актуальный в условиях перманентной геополитической напряженности.

В начале будущей недели после продолжительной праздничной паузы возобновятся торги на биржах материкового Китая. При этом глобальные инвесторы могут занять выжидательную позицию перед заседаниями ФРС (1 февраля) и ЕЦБ (2 февраля). Федрезерв, как ожидается, повысит диапазон ставок на 25 б.п., а европейский регулятор может двинуть ставки вверх более уверенным шагом, на 50 б.п. При этом большую роль для формирования краткосрочных настроений будут играть прогнозы и риторика руководства центробанков.

Российский рынок при сохранении ценового оптимизма в нефти может побороться за уровень 2200 пунктов по индексу МосБиржи. Прогноз по индексу на 30 января - 2120-2220 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, российские инвесторы продолжают реализовывать стратегию продаж перекупленных бумаг и покупок сильно перепроданных активов.

В последние две недели заметно подорожали бумаги золотодобывающих компаний, которые на торгах в пятницу оказались под давлением продаж. Напротив, недавние аутсайдеры En+ Group и "Норникель" пользовались спросом.

Бумаги VK (-0,9%) были под давлением на новостях о планах приобретения активов. Компания уведомила ФАС о том, что намерена впоследствии приобрести по опционам еще 49%-ную долю ООО "Медиум Кволити Продакшн". Еще в декабре 2022 года VK приобрела 51% компании - производителя цифрового видео контента в СНГ. ФАС не обнаружила оснований для негативных последствий конкуренции на рынке производства фильмов и телевизионных программ, отмечает аналитик.

Низкие объемы торгов говорят о том, что на рынке нет идей для сильных движений. Некоторую неопределенность создают ожидания очередного европейского эмбарго на нефтепродукты из РФ и обсуждение в рамках Евросоюза и G7 ценовых ограничений на российское топливо. Подобная ситуация продлится, как минимум, до середины февраля. Хотя еще на следующей неделе появится вновь фактор китайского рынка, который стал для российских бумаг более значимым внешним индикатором, чем рынки Европы и США, констатирует Кочетков.

Мировые фондовые индексы

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%). Биржи материкового Китая остаются закрытыми в связи с празднованием нового года по лунному календарю.

В Европе динамика индексов смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%), растут Штаты (S&P 500 и Nasdaq прибавляют 0,2-0,4%) на фоне свежей статистики из США, совпавшей с прогнозами.

По данным Минторга США, расходы населения страны в декабре снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как доходы увеличились на аналогичную величину. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE Core) в США в декабре вырос на 4,4% г/г. Динамика всех показателей совпала со средними прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Нефть

На нефтяном рынке цены подросли на оптимизме в отношении перспектив спроса благодаря сигналам увеличения потребления энергоносителей в Китае и данным о более слабом, чем ожидалось, замедлении темпов роста ВВП США. Цена Brent днем поднималась вплотную к $89 за баррель, но вечером наметилась коррекция.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 в пятницу составила $87,53 за баррель (+0,1% и +1,6% в четверг), мартовская цена WTI - $80,89 за баррель (-0,2% и +1,1% накануне).

Trafigura Group, один из крупнейших сырьевых трейдеров в мире, видит "большой потенциал роста" для нефтяного рынка, отмечая высвобождение отложенного спроса вслед за снятием карантинных ограничений в Китае.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что власти ЕС рассматривают возможность введения "потолка" цен на поставляемое из России дизельное топливо на уровне $100 за баррель.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции НПО "Наука" (+17,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+11,6%, объем торгов превысил 2,5 млрд рублей), ПАО "Наука-связь" (+11,5%), ПАО "Павловский автобус" (+7,1%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+6,7%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+6%).

Подешевели бумаги ПАО "Южуралникель" (-12,1%), ПАО "РКК "Энергия" (-8,2%), "Ижстали" (-6,4% и -7,4% "префы"), ПАО "Саратовский НПЗ" (-3,7% и -14,8% "префы"), "префы" компаний "МГТС" (-7,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-5,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 22,28 млрд рублей (из них 4,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,32 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" и 2,21 млрд рублей на акции Polymetal).