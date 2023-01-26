США включили в SDN List Мантурова, Минниханова и еще 15 россиян

Санкционные списки пополнили глава концерна "Калашников", бизнесмен Адоньев и структуры "Интерроса"

Денис Мантуров Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минфин США в четверг включил в санкционный список SDN-List 17 россиян, в том числе главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, главу концерна "Калашников" Алана Лушникова и главу республики Татарстан Рустама Минниханова.

Согласно сообщению Минфина, в SDN List также попала супруга Минниханова Гульсина.

Занесение в SDN List предусматривает замораживание активов и запрет на поездки.

Также в списках фигурируют несколько структур РФ, связанных с судостроением, оборонной промышленностью, а также компании по сервисному обслуживанию авиационной техники и предоставлению услуг в области информационной безопасности. Среди них – ФГУП "НПП "Гамма", Национальная авиационно-сервисная компания, АО "Терра", ООО "Калейдоскоп". Под санкциями оказалась чартерная авиакомпания "Авиакон Цитотранс"

Санкции также введены в отношении бизнесмена Сергея Адоньева, совладельца угольных активов (ЯТЭК, Эльгинское месторождение, бывший "Сибантрацит" и др.), одного из основателей телеком-оператора "Скартел".

Кроме того, санкции распространены на две структуры холдинга "Интеррос" (сам он в SDN List с минувшего декабря), которые недавно были перерегистрированы с Кипра в специальный административный район в Приморье – "Интеррос Инвест" и "Интеррос Капитал", а также кипрскую Whiteleave Holdings limited (она представляла "Интеррос" в соглашении акционеров "Норильского никеля" от 2012 года).

В SDN List включен Сергей Батехин, много лет занимавший исполнительные должности в структурах "Интерроса" и его портфельных компаниях.