"Коммерсантъ" сообщил об отказах РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восток

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Крупные нефтяные компании жалуются на массовые отказы ОАО "РЖД" в разрешении на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

С такими проблемами столкнулся ряд крупных НПЗ, в том числе Омский ("Газпром нефть"), Киришский ("Сургутнефтегаз"), Орский ("Фортеинвест"), "ТАНЕКО" ("Татнефть"), а также заводы "Башнефти" (входят в "Роснефть"). Источники газеты говорят, что "вопрос неоднократно поднимался на штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС, но решения нет".

Так, 23 января о проблеме накопления не принятых к перевозке груженых вагонов с продукцией Омского НПЗ глава "Газпром нефти" Александр Дюков "в очередной раз" проинформировал в письме гендиректора РЖД Олега Белозерова. "Коммерсантъ" ссылается на копию письма. По словам Дюкова, около 30% нефтепродуктов завода, отгружаемых со станций Комбинатская (Омская область) и Сокур (Новосибирская область), предназначены для потребителей в восточных регионах, но со второй половины 2022 года компания "систематически сталкивается с проблемами при обеспечении железнодорожных поставок".

Среднее число вагонов, простаивающих на станциях погрузки, в отдельные сутки превышало 400 единиц - 65% от суточной отгрузки завода и "является критичным", причем в январе количество не принятых к перевозке груженых вагонов в восточном направлении "неуклонно увеличивается".

Дюков полагает, что "столь значительное накопление груженых вагонов в условиях ограниченности инфраструктуры" угрожает производственной и сбытовой программе компании. Он просит "оперативно" решить проблему, установив ежесуточные квоты по приему вагонов с нефтепродуктами со станций Комбинатская и Сокур в восточном направлении на уровне 220 вагонов.

В РЖД заверили, что "держат на особом контроле и обеспечивают бесперебойную доставку нефтепродуктов в восточном направлении". В условиях дефицита провозной способности БАМа и Транссиба прием грузов к перевозке идет "с учетом приоритетов, определенных во временных правилах очередности, где преимущества имеет продукция высокого передела, скоропортящиеся грузы, а также любые грузы во внутрироссийском сообщении", уточнили в монополии.

По итогам 2022 года РЖД удалось увеличить объемы погрузки нефти и нефтепродуктов на Восточный полигон на 1,3 млн тонн, или 4,6%, отметили в компании. "В январе вывоз нефтяной продукции на восток носит стабильный характер, и его объемы в целом соответствуют уровню аналогичного периода 2022 года", - подчеркнули в РЖД.

"В ряде случаев из-за проблем с выгрузкой в портовых терминалах компании пришлось ограничить погрузку в их адрес, - признают в монополии. - Однако эти ограничения не касаются перевозок жизненно важных товаров, в том числе нефтепродуктов в адрес российских регионов, в частности Магаданской области".

Так, отметили в РЖД, грузополучатель ООО "Нико-Ойл ДВ" (станция Гайдамак) при перерабатывающей способности 44 вагона осуществлял выгрузку на уровне 21 вагона в среднем в сутки. В связи с этим РЖД с 11 по 27 января были вынуждены ограничить погрузку всех нефтеналивных грузов.

Грузополучатель ООО "Трансбункер-Ванино" (станция Ванино) при перерабатывающей способности 139 вагонов осуществлял выгрузку на уровне 62 вагонов в среднем в сутки, ЗАО "ВостокБункер" (станция Блюхер) - на уровне 81 вагона в сутки при перерабатывающей способности 100.

В Минтрансе отметили, что согласование заявок на перевозку нефтепродуктов идет в рамках пятой очереди временных правил наравне с внутрироссийскими перевозками других грузов и экспортными - неэнергетических грузов. В 2022 году погрузка нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок выросла более чем на 2%, а для потребителей Дальнего Востока --на 11%, добавили в министерстве. В ФАС сообщили "Коммерсанту", что в качестве оперативной меры служба предлагает воспользоваться цифровым сервисом ОТП РЖД.

Проблема приема нефтепродуктов на перевозку в восточном направлении вызывает озабоченность и независимых операторов АЗС, отмечает издание.