В РЖД сочли "не вполне обоснованными" жалобы на проблемы с вывозом нефтепродуктов на восток

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Опасения нефтяных компаний, связанные с вывозом нефтеналивной продукции в восточном направлении, вполне понятны, но не вполне обоснованы, считает топ-менеджер РЖД.

Это мнение замгендиректора ОАО "РЖД" - начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков высказал корпоративному изданию "Гудок". Так он прокомментировал сообщения о проблемах с вывозом топлива в восточном направлении.

Глазков отметил, что эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в западные страны должно вступить в силу с 5 февраля, но с апреля заработают субсидии на перевозку топлива на восток. Решение о возобновлении субсидирования железнодорожных перевозок топлива принято правительством РФ в декабре 2022 года (в прошлом году механизм действовал с февраля по июль).

"С 1 апреля 2023 года льготный тариф распространится не только на отправки продукции в направлении Дальнего Востока, но и в Красноярский край и Иркутскую область. Цель такого решения - сдержать динамику оптовых цен и, как следствие, сохранить изменения розничной стоимости топлива на уровне не выше инфляции. Поэтому опасения нефтяных компаний, связанные с вывозом нефтеналивной продукции в восточном направлении, вполне понятны, но не вполне обоснованы. Кроме того, руководители ОАО "РЖД" всегда гибко, в режиме онлайн, реагируют на все без исключения обращения наших партнеров", - сказал топ-менеджер.

По его словам, погрузка нефтепродуктов назначением на дороги Восточного полигона в январе 2023 года составила 2,3 млн тонн, это выше аналогичного периода 2022 года на 2,1%, или на 48,2 тысячи тонн. При этом погрузка возросла как на экспорт, так и на внутренний рынок - экспорт составил 736,7 тысячи тонн, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, на внутренний рынок - 1,6 млн тонн, +0,8% к аналогичному периоду прошлого года.

К примеру, на Дальневосточную железную дорогу погрузка нефтепродуктов в январе 2023 года составила 1,3 млн тонн (ниже аналогичного периода 2022 года на 6,7 тысячи тонн, или на 0,5%), из них на экспорт - 563,5 тысячи тонн, с ростом на 1,7% к уровню 2022 года (на внутренний рынок - 766,7 тысячи тонн, к 2022 году - на 2,1%), сказал Глазков.

Также он отметил рост объемов погрузки во втором полугодии 2022 года со станций Комбинатская (Омский НПЗ) и Сокур Западно-Сибирской железной дороги грузоотправителями ООО "Газпромнефть-Логистика" и АО "Транснефтепродукт". Так, за период с июля по декабрь 2022 года в восточном направлении погружено 1,7 млн тонн нефтепродуктов, с увеличением к уровню аналогичного периода 2021 года на 0,5 млн тонн, или на 46,3%.

За истекший период января со станций Комбинатская и Сокур этими грузоотправителями (ООО "Газпромнефть-Логистика" и АО "Транснефтепродукт") уже погружено в восточном направлении 183,5 тысячи тонн нефтепродуктов, с ростом к прошлому году на 45%, или 57 тысяч тонн.

Аналогичная ситуация складывается по погрузке нефтепродуктов по станции Биклянь (НПЗ АО "Танеко") Куйбышевской железной дороги: в январе 2023 года погрузка составила 749,3 тысячи тонн, что выше аналогичного периода 2022 года на 91,1 тысячи тонн, или 13,8%. Погрузка увеличена и на внутренний рынок на 17,9%, и на экспорт - на 10,5%, констатировал Глазков.