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Основной вклад в прирост запасов "Газпрома" в 2022 г. внесли Тамбей и Песцовое

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Основной вклад в прирост запасов "Газпрома" за счет геологоразведки в 2022 году внесли Тамбейское и Песцовое месторождения, заявил в интервью журналу "Газовая промышленность" заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

"Прирост запасов углеводородов за счет разведки, как и в предыдущие 17 лет, превысил объемы добычи. Основной прирост пришелся на Тамбейское месторождение на полуострове Ямал и Песцовое месторождение в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО", - сказал газовик.

"Важнейшей задачей для ПАО "Газпром" является наращивание минерально-сырьевой базы и проведение геологоразведочных работ от Карского моря до Камчатского края. В поисково-разведочном бурении обеспечена проходка более 50 тыс. м, закончено строительство 19 скважин, сейсморазведочные 3D-работы выполнены в объеме более 8 тыс. кв. км", - информировал он.

Маркелов подчеркнул, что в 2022 году совместно со стратегическими российскими партнерами группы "Газпром" был обеспечен значительный прогресс в реализации проектов в области разработки месторождений углеводородов.

"В частности, приступили к активной производственной деятельности сразу на двух созданных на паритетных началах совместных предприятиях. Это ООО "Газпром добыча Тамбей", которое будет осуществлять разработку крупнейшего на п-ове Ямал Тамбейского месторождения в рамках партнерства с АО "РусГазДобыча". Второе предприятие - это ООО "Лаявожнефтегаз", призванное объединить научно-технический потенциал и опыт Группы "Газпром" и ПАО "ЛУКОЙЛ" в области добычи газа и нефти для совместной разработки Ванейвисского и Лаявожского месторождений, расположенных в Ненецком АО, с получением дополнительного синергетического эффекта от максимального использования действующей производственной инфраструктуры сторон", - констатировал менеджер.

"Декабрь ознаменовался для нас стартом добычи газа на уникальном Семаковском месторождении, для разработки которого ООО "РусГазАльянс", созданным на паритетных началах с компанией "РусГазДобыча", были пробурены скважины с большим отходом от вертикали для отбора запасов, расположенных в акватории Тазовской губы Карского моря. Производственные объекты, построенные в рамках первой фазы обустройства Семаковского месторождения, позволят выйти на уровень добычи газа в 7,5 млрд куб. м в год", - также напомнил зампред.

Газпром Ямал ЯНАО Тамбейское месторождение Песцовое месторождение
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