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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Прирост запасов газа "Газпрома" за счет геологоразведки составил 529,2 млрд куб. м

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2022 году прирастил 529,2 млрд куб. м запасов газа за счет геологоразведки, сообщила компания.

"Уже восемнадцатый год подряд показатель прироста превышает объемы добычи. Тем самым компания обеспечивает долгосрочные возможности для надежных поставок газа действующим и перспективным потребителям", - подчеркивает "Газпром".

Наибольший прирост в 2022 году получен в ЯНАО, в частности на Тамбейском и Песцовом месторождениях. Открыто новое месторождение - Сеяхинское. Кроме того, обеспечен прирост запасов газа на Чаяндинском месторождении в Якутии.

Газпром ЯНАО Якутия Чаянда Тамбей
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