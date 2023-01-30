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Alibaba опроверг сообщения о переносе штаб-квартиры в Сингапур

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding опроверг сообщения СМИ о строительстве глобальной штаб-квартиры в Сингапуре, сообщив о завершении строительных работ в новом главном кампусе в Ханчжоу, пишет The South China Morning Post.

Штаб-квартира компании в этом городе находится с 2013 года.

Представитель Alibaba заявил, что недавние сообщения китайских СМИ о том, что компания инвестировала 8,4 млрд юаней ($1,2 млрд) в строительство новой глобальной штаб-квартиры в Сингапуре, были "неправильными и ошибочными". Компания строит там здание, которое предоставит офисные помещения для некоторых из ее подразделений в Юго-Восточной Азии, включая Lazada Group.

Lazada была основана в 2012 году и является одной из крупнейших платформ электронной торговли в Юго-Восточной Азии. В 2016 году компанию купила Alibaba.

Котировки акций Alibaba по итогам торгов в Гонконге упали на 7,1%, несмотря на опровержение.

Цена ADR компании в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке снижается на 5,7%. Рыночная стоимость компании с начала текущего года подскочила более чем на треть (до $317 млрд).

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

Alibaba
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