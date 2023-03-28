Alibaba изменит корпоративную структуру, создав шесть независимых подразделений

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Китайский онлайн-гигант Alibaba Group Holding планирует реорганизацию бизнеса путем создания шести независимых подразделений, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на письмо руководства компании сотрудникам.

В составе Alibaba будут действовать облачное подразделение Cloud Intelligence Group, подразделение в сфере онлайн-торговли Taobao-Tmall, логистическое Cainiao, бизнес по оказанию различных услуг в Китае (Local Services), отдел глобального цифрового бизнеса (Global Digital Business Group), а также подразделение, работающее в сфере цифровых медиа и секторе развлечений.

У каждого подразделения будет свой совет директоров и самостоятельные бюджеты. Кроме того, они смогут принимать решения о первичном размещении акций, говорится в сообщении Alibaba. Alibaba является владельцем SCMP.

Глава холдинговой компании Дэниэл Чжан сохранит свой пост, а также возглавит облачное подразделение. Директор по международной торговле Цзян Фань станет руководителем глобального цифрового бизнеса, Труди Дай возглавит подразделение онлайн-торговли.

Бумаги Alibaba подскочили в цене на 7,2% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке.