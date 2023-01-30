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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

BP прогнозирует сокращение добычи нефти в России до 2035 года

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Официальные и неофициальные санкции в отношении импорта российской нефти, а также закрытие доступа к зарубежным технологиям и финансовым рынкам приведут к сокращению добычи сырья в России в период до 2035 года, пишет BP в Energy Outlook 2023.

По мнению экспертов компании, из-за высоких темпов сокращения существующих операционных активов и свертывания новых перспективных проектов производство нефти в России снизится примерно с 12 млн баррелей в сутки в 2019 году до 7-9 млн б/с в 2035 году.

При этом доля ОПЕК в мировой добыче увеличится до 45-65% к 2050 году с чуть более 30% в настоящий период.

Мировой спрос на нефть достигнет плато в течение следующих 10 лет, прежде чем снизиться к концу рассматриваемого периода, что будет отчасти обусловлено сокращением использования продуктов её переработки в автомобильном транспорте, полагают в BP.

Нефть продолжит играть важную роль в глобальной энергетической системе в течение первой половины прогнозируемого срока в сценариях Accelerated и Net Zero, и в 2035 году мировое потребление составит 70-80 млн б/с. Снижение ускорится во второй половине прогноза, и к 2050 году спрос ожидается примерно на уровне 40 млн б/с в Accelerated и 20 млн б/с в Net Zero. Потребление нефти в сценарии New Momentum будет оставаться близким к 100 млн б/с на протяжении большей части ближайшего десятилетия, после чего начнет постепенно снижаться примерно до 75 млн б/с к 2050 году.

Energy Outlook BP включает три сценария развития энергетики: Accelerated предусматривает снижение к 2050 году выбросов CO2 на 75%, Net Zero - на 95%, New Momentum - на 30% к уровню 2019 года.

BP ОПЕК Energy Outlook
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