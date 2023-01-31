Прибыль крупных промпредприятий Китая в 2022 году упала на 4%

Совокупная прибыль компаний в сфере черной металлургии рухнула на 91,3%

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В 2022 году совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий упала на 4% в годовом выражении и составила 8,4 трлн юаней ($1,24 трлн), сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

При этом темпы снижения ускорились по сравнению с январем-ноябрем, спад за которые составил 3,6%.

Ускорение падения прибыли промышленных компаний КНР связано с последствиями длительных антиковидных ограничений и усилением кризиса в секторе недвижимости страны.

Для сравнения: прибыль китайских промпредприятий в 2021 году подскочила на 34,3%.

Прибыль государственных промышленных компаний в 2022 году увеличилась на 3%, тогда как частных - упала на 7,2%.

Падение прибыли в 2022 году было отмечено в 19 отраслях из 41. Совокупная прибыль компаний в сфере черной металлургии рухнула на 91,3%, цветной металлургии - на 16,1%. Прибыль компаний, добывающих энергоресурсы, рухнула на 82,8%, производящих оборудование - упала на 13,1%.