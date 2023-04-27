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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Прибыль крупных промпредприятий Китая упала на 21,4% в I квартале

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в первом квартале упала на 21,4% в годовом выражении - до 1 трлн 516,7 млрд юаней ($219 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Спад был отмечен в 28 отраслях из 41. В том числе резко упала прибыль производителей нефти и угля, цветных металлов, компьютеров и иного электронного оборудования.

Прибыль крупных государственных промпредприятий в январе-марте сократилась на 16,9%, частных компаний - на 23%.

Китай
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