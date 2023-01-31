Розничные продажи в Германии в декабре рухнули на 5,3% к ноябрю

Продажи продуктов в ФРГ в 2022 году сократились рекордными темпами с 1994 года

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года розничные продажи в Германии упали на 5,3% к ноябрю, сообщило Федеральное статистическое агентство ФРГ (Destatis).

Падение показателя стало рекордным с апреля 2022 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста розничных продаж на 0,2%.

Резкое сокращение продаж отчасти вызвано пересмотром показателей за предыдущие периоды, отмечает Destatis.

Так, в ноябре показатель вырос на 1,9%, а не на 0,6% как сообщалось ранее.

По сравнению с декабрем 2021 года розничные продажи в стране упали на 6,4% после сокращения на 5,9% в ноябре. Эксперты ожидали снижения на 1,8%.

В 2022 году розничные продажи в Германии с учетом инфляции уменьшились на 0,6%. В номинальном выражении показатель вырос на 7,8%.

Продажи продуктов питания в ФРГ в 2022 году сократились на 4,6% в реальном выражении, рекордными темпами с 1994 года, то есть за всю историю наблюдений. Реализация непищевых товаров выросла на 2%, также максимальными темпами в истории. В том числе продажи одежды и обуви взлетели на 27%.