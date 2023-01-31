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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Статуправление ФРГ отложило публикацию данных о потребительских ценах

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) отложило публикацию предварительных данных об изменении потребительских цен в январе. Эта информация должна была быть раскрыта 31 января.

"Из-за технических проблем с обработкой данных выпуск перенесен на неделю с 6 по 10 февраля", - сообщило Destatis.

Точную дату публикации статуправление назовет 3 февраля.

31 января Destatis раскрыло данные о розничных продажах в Германии за декабрь. Днем ранее были опубликованы данные о росте ВВП страны.

Destatis Германия
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