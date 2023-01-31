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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

FESCO начала контейнерную доставку электромобилей из Китая по железной дороге

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство") сообщила, что впервые организовала отправку новых электромобилей из китайского города Гуанчжоу в Москву через погранпереход Хоргос - Алтынколь (Китай-Казахстан).

"Партия электромобилей была отправлена двумя контейнерными поездами. Первый состав, груженый в том числе 25 сорокафутовыми контейнерами с электромобилями, прибыл на станцию Белый Раст (Московская область) 25 января. Еще 25 сорокафутовых контейнеров в составе второго поезда были отправлены из Китая 18 января", - говорится в сообщении.

Срок доставки - 14 дней. С февраля запланированы отправки уже 50 сорокафутовых контейнеров в составе одного поезда с регулярностью один раз в месяц, отмечает компания.

FESCO осуществляет отправку готовых автомобилей и машинокомплектов из Китая в Россию как через "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, основная стивидорная компания в порту "Владивосток", входит в группу FESCO), так и через сухопутные пограничные переходы. За последние два года группа доставила более 8,5 тысяч автомобилей различных китайских марок, отмечается в сообщении.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 130 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 23 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.

FESCO Китай ДВМП Гуанчжоу Казахстан
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