FESCO начала контейнерную доставку электромобилей из Китая по железной дороге

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство") сообщила, что впервые организовала отправку новых электромобилей из китайского города Гуанчжоу в Москву через погранпереход Хоргос - Алтынколь (Китай-Казахстан).

"Партия электромобилей была отправлена двумя контейнерными поездами. Первый состав, груженый в том числе 25 сорокафутовыми контейнерами с электромобилями, прибыл на станцию Белый Раст (Московская область) 25 января. Еще 25 сорокафутовых контейнеров в составе второго поезда были отправлены из Китая 18 января", - говорится в сообщении.

Срок доставки - 14 дней. С февраля запланированы отправки уже 50 сорокафутовых контейнеров в составе одного поезда с регулярностью один раз в месяц, отмечает компания.

FESCO осуществляет отправку готовых автомобилей и машинокомплектов из Китая в Россию как через "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, основная стивидорная компания в порту "Владивосток", входит в группу FESCO), так и через сухопутные пограничные переходы. За последние два года группа доставила более 8,5 тысяч автомобилей различных китайских марок, отмечается в сообщении.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 130 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 23 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.