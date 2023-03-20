FESCO запустила интермодальный маршрут из Москвы в Калининград через Петербург

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" запустила морской интермодальный контейнерный маршрут из Москвы в Калининград через Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба группы.

"Маршрут включает железнодорожную доставку из Москвы (станция Белый Раст) в Санкт-Петербург (порт Бронка) в рамках нового поездного сервиса FESCO Moscow Baltic Shuttle (FMBS). Далее контейнеры перегружаются на суда группы и следуют до Калининграда в рамках регулярной каботажной линии FESCO, соединяющей порт Бронка с портом Балтийск в Калининградской области", - говорится в пресс-релизе.

Поезда в рамках FMBS отправляются из Москвы в Санкт-Петербург раз в неделю, транзитное время составляет два дня. Столько же дней занимает и морская доставка. Основными грузами, которые будут перевозиться с помощью нового интермодального маршрута FESCO, станут строительные материалы, оборудование, бумага, игрушки, а также санитарно-гигиенические изделия.

Первый контейнерный поезд FMBS, груженный 120 TEU, прибыл в порт Бронка 16 марта. Отправление следующего поезда запланировано на 21 марта.

Как сообщалось, в феврале 2023 года контейнеровоз вместимостью 508 TEU "ФЕСКО Нагаево" приступил к работе на морской линии Калининград - Санкт-Петербург.

В январе 2023 года FESCO заявила о планах запустить новые железнодорожные сервисы в Калининградской области. В 2022 году FESCO уже открыла железнодорожный сервис из Владивостока в Калининград FESCO Kaliningrad Shuttle.

В настоящее время морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивают в общей сложности 18 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня 2022 года ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. Однако, эти квоты, рассчитанные на год, постепенно выбираются. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.