Число безработных в Германии в январе неожиданно снизилось

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Количество безработных в Германии в январе сократилось на 22 тыс., свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 5 тыс.

Безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 5,5%, совпав с прогнозами экспертов.

Безработица держится на уровне 5,5% шесть месяцев подряд, с августа прошлого года. Это говорит о том, что германский рынок труда в целом остается устойчивым, несмотря на энергетический кризис и высокую инфляцию.

Спрос на рабочую силу также остается высоким: число зарегистрированных вакансий за месяц увеличилось на 2 тыс. и составило 764 тыс.

Самая высокая безработица в стране в прошлом месяце была отмечена в Бремене (10,3%) и Берлине (8,8%), самая низкая - в Баварии (3,2%) и земле Баден-Вюртемберг (3,7%).