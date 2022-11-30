Безработица в ФРГ в ноябре неожиданно выросла до 5,6%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Количество безработных в Германии в ноябре увеличилось на 17 тыс. - до 2,538 млн, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.

Подъем показателя был отмечен по итогам шестого месяца подряд.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на 13,5 тыс. Респонденты Trading Economics ожидали повышения на 13 тыс.

Между тем безработица в стране в ноябре выросла до 5,6% по сравнению с 5,5% в октябре. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не предполагали изменения показателя.

Октябрьский уровень безработицы является максимальным с июля 2021 года.

Германский рынок труда в целом остается устойчивым, несмотря на энергетический кризис и рекордную инфляцию, отмечается в сообщении.

Самая высокая безработица в стране была отмечена в Бремене (10,4%) и Берлине (8,9%), самая низкая - в Баварии (3,3%).