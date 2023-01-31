Caterpillar в IV квартале сократила чистую прибыль на 32%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 32%, скорректированная прибыль не оправдала ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,45 млрд, или $2,79 в расчете на акцию, по сравнению с $2,12 млрд, или $3,91 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила $3,86 на акцию против $2,69 на акцию годом ранее, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $4,02 на акцию.

Выручка выросла на 20,3% и достигла $16,6 млрд по сравнению с $13,8 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал показатель на уровне $15,82 млрд.

Операционные расходы подскочили на 22,4%, до $14,92 млрд.

Продажи строительной техники выросли на 19% - до $6,85 млрд, в горнодобывающем секторе подъем составил 26% - до $3,44 млрд. Реализация техники для нефтегазодобывающей и электроэнергетической отраслей увеличилась на 19% и составила $6,82 млрд.

Выручка Caterpillar по итогам всего 2022 года увеличилась на 17%, до $59,4 млрд по сравнению с $51 млрд годом ранее. Чистая прибыль Caterpillar в расчете на акцию составила $12,64 против $11,83 годом ранее.

Котировки акций Caterpillar снижаются на 2,3% на предварительных торгах во вторник. За 12 месяцев капитализация компании выросла на 27,3%.