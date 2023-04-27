Caterpillar в I квартале увеличила чистую прибыль на 26%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в первом квартале увеличила чистую прибыль на 26%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались выше ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,94 млрд, или $3,74 в расчете на акцию, по сравнению с $1,54 млрд, или $2,86 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль достигла рекордных $4,91 на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали ее в $3,8 на акцию.

Выручка Caterpillar выросла на 16,7% и достигла $15,86 млрд. Консенсус-прогноз предполагал $15,1 млрд.

Котировки акций Caterpillar поднимаются на 1,7% на предварительных торгах в четверг. С начала текущего года капитализация компании снизилась почти на 10% (ниже $113 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил всего 0,5%.