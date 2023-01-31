"Роснано" выгоднее погасить весь долг в 97 млрд руб. с дисконтом, чем дальше его обслуживать

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глава "Роснано" Сергей Куликов считает более целесообразным погашение всего долга компании с дисконтом, чем продолжение его обслуживания. Об этом он заявил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По приведенным им данным, на сегодня остаток долговых обязательств составляет 97 млрд рублей, срок - до 2029 года. При этом расходы по долгу до 2029 года оцениваются в 135 млрд рублей.

"Вы все понимаете стоимость денег сегодня, и, наверно, проще это погасить с дисконтом, чем выплачивать по 10-12 млрд рублей каждый год проценты. Ну, это наш диалог. Мы, надеюсь, его пройдем. Изыскиваем и внутренние резервы. Надеюсь, мы этот вопрос решим уже в этом году", - сказал глава "Роснано".

По его словам, всего компанией было заимствовано 292 млрд рублей, и только по процентам было выплачено банкам 131 млрд рублей с 2010 года.

Он сообщил, что изначально "Роснано" вкладывало в развитие компании средства целевой субсидии, а в 2011 году в связи с реорганизацией инвестирование собственных средств было заменено на заемный капитал, который был обеспечен частично госгарантиями. При этом стоимость заемного капитала составляла 12-16%. "За счет такой высокой стоимости привлеченного капитала уже в 2016 году были накоплены обязательства, которые превысили стоимость активов", - сказал Куликов.

Позднее учетная политика "Роснано" была скорректирована, и госгарантии стали учитываться как активы. "Вот такая реклассификация позволила в моменте избежать банкротства и дала компании возможность брать займы и продолжать деятельность", - отметил глава компании.

Всего за время существования "Роснано" в проекты было инвестировано 233 млрд рублей, выручено от реализации проектов 155 млрд рублей, из них 50 млрд рублей - за последние два года. При этом средняя доходность инвестиций по этим активам составила около 15%.

Как сообщил Куликов, справедливая стоимость активов по оценке на лето 2022 года составляла 44 млрд рублей. По его словам, в этом году компания проведет переоценку стоимости активов, потому что более 50% из 44 млрд рублей приходится на иностранные активы.

Он также сообщил, что в настоящее время совместно с "Фондом инфраструктурных и образовательных программ" (учрежден в рамках реструктуризации госкорпорации), профильными частными и государственными инвесторами формируются управляющие структуры, в которые войдут ключевые активы исторического портфеля в качестве капитала для создания промышленных кластеров.

"Такие кластеры, по нашему мнению, обеспечат не только приток новых инвестиций в наши ключевые компании, но и создадут производство полного или максимально возможно полного цикла с совершенно иной уже доходностью", - сказал глава "Роснано".

По его словам, за последние 2 года в длящиеся и новые проекты привлечено 85 млрд рублей внебюджетных средств. Это проекты в сфере экологии, медицины, химии, электродвижения, новых материалов и энергетики.