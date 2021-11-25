ЦБ РФ не увидел системных рисков в ситуации с долгом "Роснано"

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не видит системных рисков в ситуации с долгом "Роснано", обязательства компании равномерно распределены по системе, заявила на пресс-конференции первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Московская биржа сообщила о приостановке торгов облигациями "Роснано" с 17:08 по Москве 19 ноября. Вслед за этим сама компания объявила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, где обсуждались "возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов".

В понедельник, 22 ноября, биржа возобновила торги облигациями компании. Сам Банк России позднее сообщил, что предписал приостановить торги после того, как получил информацию об обсуждении реструктуризации долга компании "с узким кругом кредиторов".

Позднее, 23 ноября, Минфин пообещал, что долговые обязательства "Роснано", обеспеченные государственными гарантиями, будут исполняться.

"Правительство, в частности Минфин, уже сказало, что они не рассматривают сценарии, при которых мог бы быть дефолт или какие-то неплатежи по кредитам с гарантией. В принципе эти кредиты, а также кредиты и облигации без гарантий правительства достаточно равномерно распределены по системе, мы каких-то причин для того, чтобы ожидать системных рисков, не видим", - заявила Юдаева.

Первый зампред ЦБ также ответила на вопрос о возможном влиянии ситуации с обслуживанием долга "Роснано" на других квазисуверенных заемщиков. "Регулирование многих из них устроено совсем не так, как было устроено регулирование "Роснано". По крупнейшим компаниям во многих случаях в законе есть запись, что государство будет покрывать их убытки в случае необходимости, либо есть на эту тему постановление правительства", - напомнила она.

"Это, кстати, в части случаев было требованием Центрального банка, потому что у нас были договоренности с правительством - к части таких компаний мы установили пониженные риск-веса в банковском регулировании и признали их как раз такими квазисуверенными компаниями", - отметила Юдаева.

Для оценки рисков такого рода компаний есть специальные межправительственные рабочие группы, которые при необходимости выносят заключения, доводят их до сведения правительства, Центрального банка, Национального совета по финансовой стабильности. "Там регулирование совсем другое и контроль рисков совсем другой", - отметила Юдаева.

Она также добавила, что "Объединенную вагонную компанию" (ОВК), структура которой накануне допустила техдефолт, считать квазигосударственной только потому, что ею владеет банк "Траст", не стоит. "ОВК все-таки я бы не стала рассматривать в этом ключе как квазигосударственную компанию. Вообще компании, которые принадлежат банку "Траст", там разные ситуации случаются. Понятно, что "Траст" работает с непрофильными активами", - отметила первый зампред ЦБ.