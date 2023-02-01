Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе снизился до 52,6 с 53 пунктов в декабре

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе 2023 года составил 52,6 пункта, немного опустившись с декабрьских 53 пунктов, говорится в материалах исследования S&P Global.

Тем не менее, как отмечается в обзоре, последние данные указали на улучшение состояния российского производственного сектора, хотя и самыми мягкими темпами за три месяца.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.