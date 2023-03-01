Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в феврале поднялся до 53,6 пункта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2023 года индекс PMI обрабатывающих отраслей России составил 53,6 пункта, поднявшись с январских 52,6 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на дальнейшее улучшение операционных условий в российском производственном секторе, февральские темпы расширения в отрасли стали самыми быстрыми с начала 2017 года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в обзоре, в феврале был отмечен существенный рост производства в секторе: компании связывали это с увеличением новых заказов и заменой импортных материалов.

Новые заказы росли на фоне повышенного спроса и приобретения новых клиентов. Темпы в целом были сильными и стали самыми быстрыми с марта 2019 года. Высокий спрос в основном обеспечивали внутренние покупатели, тогда как экспортные заказы снова падали.

Производственные затраты увеличивались в прошлом месяце самыми резкими с мая 2022 года темпами. Вклад в рост издержек вносили цены поставщиков и неблагоприятный обменный курс.

Отпускные цены также подскочили в феврале. Компании часто говорили о попытках переложить возросшие издержки на клиентов.

Повышенные производственные требования на фоне роста новых заказов привели к росту занятости. Активность по найму сотрудников в целом расширялась скромными темпами.

Российские производители отмечали возможности своевременно обрабатывать поступающие новые заказы: объемы невыполненных работ сокращались, хотя и скромными темпами.

Ожидания компаний в отношении перспектив производства на ближайшие 12 месяцев оставались в целом повышенными. Надежды на дальнейшее увеличение спроса и расширение клиентской базы стимулировали уверенность. При этом степень оптимизма заметно снизилась с январского почти четырехлетнего максимума.

Закупочная активность компаний росла шестой подряд: фирмы пополняли свои запасы материалов в ожидании увеличения продаж. Рост закупок стал самым заметным с октября 1997 года.