Фармацевтическая компания GSK удвоила квартальную чистую прибыль

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года британская фармацевтическая компания GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) удвоила чистую прибыль при росте продаж на 3,5%.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила 1,495 млрд фунтов ($1,85 млрд) против 749 млн фунтов годом ранее. Операционная прибыль повысилась до 1,868 млрд фунтов с 492 млн фунтов.

Улучшение показателей отражает в том числе повышение стоимости инвестиций и доходы от продажи бизнеса.

Оборот GSK в четвертом квартале увеличился на 4,2% - до 7,376 млрд фунтов, за весь прошлый год - на 19%, до 29,324 млрд фунтов.

Скорректированная операционная прибыль в 2022 году повысилась на 26%.

По итогам 2023 года GSK прогнозирует рост оборота на 6-8%, скорректированной операционной прибыли - на 10-12%.

За последний год капитализация GSK снизилась на 14,2% (до 57,5 млрд фунтов), фондовый индекс FTSE 100 за этот период прибавил 2,8%.