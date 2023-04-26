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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

GSK сократила выручку и чистую прибыль в I квартале лучше прогноза

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года британская фармацевтическая компания GSK Plc (бывшая GlaxoSmithKline) незначительно сократила чистую прибыль при снижении продаж на 3%, но оба показатели превзошли ожидания экспертов.

Оборот GSK в январе-марте сократился до 6,95 млрд фунтов ($8,62 млрд) с 7,19 млрд фунтов годом ранее.

Чистая прибыль компании составила 1,49 млрд фунтов против 1,5 млрд фунтов за аналогичный период предыдущего года. Операционная прибыль снизилась на 9%, до 2,08 млрд фунтов, скорректированный показатель вырос на 8% и составил 2,09 млрд фунтов.

Аналитики, чьи оценки приводит MarketWatch, ожидали продажи и чистую прибыль на уровне 6,55 млрд фунтов и 1,18 млрд фунтов соответственно.

По итогам 2023 года GSK по-прежнему прогнозирует рост оборота на 6-8%, скорректированной операционной прибыли - на 10-12%.

Кроме того, компания объявила дивиденды за первый квартал в размере 14 пенсов на акцию и ожидает, что по итогам года выплаты составят 56,5 пенса на акцию.

За последний год капитализация GSK снизилась на 18,7% (до 60 млрд фунтов).

GSK GlaxoSmithKline Великобритания
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