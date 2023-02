GM не будет снижать цены на автомобили вслед за Tesla и Ford

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американский автомобилестроительный концерн General Motors Co. полагает, что цены на его автомобили находятся на приемлемом уровне, и не планирует их понижать, несмотря на подобные решения со стороны Tesla Inc. и Ford Motor Co.

General Motors стала лидером по продажам в США и увеличила долю рынка в годовом выражении наиболее существенно среди других автопроизводителей благодаря "устойчивому спросу на нашу продукцию и улучшению ситуации с цепями поставок", отметила пресс-служба компании.

На телефонной конференции с аналитиками после публикации отчетности глава GM Мэри Барра, отвечая на вопрос, будет ли компания снижать цены вслед за Tesla и Ford, сказала: "Мы думаем, что сейчас цены находятся там, где и должны быть".

По ее словам, клиенты GM проявляли "очень высокий" интерес к автомобилям концерна в январе. При этом она пообещала "отслеживать" ситуацию с ценами, чтобы убедиться, что GM остается конкурентоспособной.

GM в четвертом квартале 2022 года увеличила скорректированную прибыль и выручку значительно лучше ожиданий рынка, а также дала сильный прогноз прибыли на 2023 год.

Производитель электромобилей Tesla ранее в январе понизил цены на машины Tesla Model 3 и Model Y для американского рынка. Стоимость стандартной версии Model 3 теперь начинается от $43 990 по сравнению с прежними $46 990, улучшенная версия Model 3 Performance стоит $53 990, а не $62 990. Цены были снижены на 6,4% и 14,3% соответственно.

Ford на этой неделе сообщил, что "существенно увеличит" объем производства электромобилей Mustang Mach-E в 2023 году. При этом компания планирует снизить цену на базовую комплектацию Select с задним приводом со стандартным вариантом аккумулятора на $900, до $45 995. Цена на модель GT с аккумулятором увеличенного диапазона упадет на $5900, до $63 995.

За последние 12 месяцев капитализация General Motors упала на 26,5%.