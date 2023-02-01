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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Производство СПГ в РФ в 2022 году достигло нового рекорда - 32,5 млн т

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2022 году выросло на 8,1% - до 32,5 млн т, сообщил Росстат.

"Сжиженного природного газа произведено 2,8 млн т, что на 4,8% меньше, чем в декабре 2021 года, но на 0,4% больше, чем в ноябре 2022 года. Производство СПГ в 2022 году составило 32,5 млн т, что на 8,1% больше, чем за предыдущий год", - говорится в сводке ведомства.

Росстат округляет публикуемые данные до одного знака после запятой.

В общем объеме российского производства СПГ 11,5 млн тонн пришлось на завод проекта "Сахалин-2".

Главная причина роста в 2022 году - сокращение объема ремонтных работ благодаря проведенному в 2021 году большому плановому ремонту.

В РФ крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской Энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Также СПГ производят среднетоннажный завод "Газпрома" на компрессорной станции "Портовая", ООО "Криогаз-Высоцк" (СП "НОВАТЭКа" и Газпромбанка, установки ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", ООО "НОВАТЭК - Челябинск" и другие.

Росстат
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