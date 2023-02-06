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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

"Ямал СПГ" в 2023 году сократит производство на 5%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Проект "Ямал СПГ" в 2023 году произведет на 5% меньше сжиженного природного газа (СПГ), чем в 2022 году из-за остановов.

Об этом журналистам в Бангалоре в кулуарах India Energy Week сообщил председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

В 2022 году "Ямал СПГ" произвел 21 млн тонн продукции.

"В прошлом году два события повлияли на увеличение объемов производства. У нас была (запланирована - ИФ) плановая остановка в августе. Мы ее перенесли на 2023 год. И в конце 2021 года мы получили разрешение согласно проектному документу. У нас работали линии где-то "плюс" 14% к проектной мощности. Мы провели в 2021 году большую работу и получили разрешение работать на производительности "плюс" 20% при температуре меньше -20 градусов. Как результат, в прошлом году было произведено с учетом четвертой линии практически 21 млн т", - сказал Михельсон.

Он отметил, что ввиду двух плановых остановов грядущим летом производство на проекте "Ямал СПГ" в 2023 году снизится примерно на 5% относительно прошлого года.

Михельсон подчеркнул, что "НОВАТЭК" не испытывает проблем со сбытом, ни один покупатель по долгосрочным контрактам не заявлял о намерении об их расторжении.

НОВАТЭК Ямал СПГ Леонид Михельсон
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