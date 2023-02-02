Поставки угля из Сибири в Азию через порты Юга и Северо-Запада значительно подорожали

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Поставки угля из Сибири в Азию через порты Юга и Северо-Запада уже находятся на грани рентабельности, но углекомпании продолжают экспорт, чтобы не сорвать сроки контрактов и не потерять новых клиентов, говорится в обзоре Банка России по региональной экономике.

ЦБ ссылается на представителей сибирского угольного бизнеса.

"Одной из основных проблем становится рост издержек при экспорте угля на азиатские рынки - увеличились расходы на фрахт судов, услуги страхования, выросли железнодорожные тарифы", - говорится в обзоре.

При этом ослабление Евросоюзом ограничений на транспортировку российского угля позволило нарастить объемы добычи и экспорта. "Декабрьская добыча увеличилась на 7% относительно ноября, экспорт угля из Кузбасса в декабре вырос на 2%. Поддержку отрасли оказывал и рост внутреннего потребления - поставки угля энергетикам выросли на четверть", - сообщается в обзоре.

Как отмечается, в 2021 году и первой половине 2022 года благодаря высоким ценам на уголь крупные производители накопили резервы, что на данный момент позволяет им не сокращать радикально производственную программу.

По данным сайта Министерства угольной промышленности Кемеровской области, в декабре 2022 года на экспорт было отгружено 10,8 млн тонн угля против 10,6 млн тонн в ноябре (рост на 1,9%). При этом экспортные поставки декабря 2022 года на 0,5 млн тонн ниже поставок декабря 2021 года (снижение на 4,4% - ИФ), экспортные поставки ноября 2022 года меньше, чем в ноябре 2021 года на 1,2 млн тонн (снижение 10% - ИФ).

В декабре 2022 года в Кузбассе было добыто 21,8 млн тонн против 20,3 млн тонн в ноябре прошлого года (рост на 7%). При этом добыча в декабре 2022 года превысила показатель декабря предыдущего года на 21,4 млн тонн (рост почти на 2%), в то время как в ноябре 2021 года было добыто 21 млн тонн угля - на 3,3% больше, чем в ноябре 2022 года.