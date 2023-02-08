Эксперты отметили снижение спроса на уголь в США из-за мягкой погоды

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Высокий спрос на уголь, вызвавший повышение цен на этот вид топлива и на акции его производителей в последние два года, ослабевает, что сулит существенные изменения для отрасли, сообщает Bloomberg.

Более мягкая, чем ожидалось, погода способствовала сокращению спроса на уголь и увеличению запасов, что приводит к снижению его стоимости. Кроме того, при производстве электроэнергии уголь сталкивается с конкуренцией со стороны природного газа, который подешевел до минимума с конца 2020 года.

"Весна будет ужасной, если смотреть на нее с точки зрения угля, - полагает директор по аналитике данных в McCloskey by Opis Эндрю Блюменфельд. - Просто нет спроса".

Это станет резким разворотом для отрасли. Цены на уголь утроились в 2021 и 2022 годах на фоне глобального энергетического кризиса, вызвавшего спрос на этот вид топлива. Угледобывающие компании увеличили дивиденды, рассчитывая на сохранение позитивной тенденции и высокие цены, однако в последнее время они сами указывают на вероятное ослабление рынка.

"С конца 2022 года мы наблюдаем значительную волатильность на энергетических рынках, сохраняющуюся и в начале 2023 года", - заявил главный исполнительный директор Consol Energy Inc. Джимми Брок во вторник.

Пока угледобывающие компании находятся в сильной позиции. Например, Consol рассчитывает увеличить производство примерно на 8% в этом году и уже имеет контракты на продажу около 90% продукции по ценам на 20% выше, чем в 2022 году. Компания сообщила о рекордной прибыли в четвертом квартале ($5,39 на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $3,31), а также увеличила дивиденды.

Аналогичным образом Alliance Resource Partners на прошлой неделе сообщила о рекордной прибыли, повышении выплат инвесторам. Компания также заявила, что уже продала почти всю ожидаемую добычу в 2023 году.

Ситуация на рынке изменилась стремительно, отмечают аналитики. В США с начала года цены упали как на уголь, так и на газ. Внутренние запасы угля, контролируемые коммунальными предприятиями, в январе увеличились на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом, по словам Блюменфельда, потребление угля сократилось на 20% в то время, когда холодная погода обычно побуждает коммунальщиков наращивать его использование.

Согласно опубликованным во вторник официальным данным, потребление угля коммунальными предприятиями США, как ожидается, сократится на 16% в 2023 году. В прошлом месяце прогнозировалось снижение на 11%, пересмотр показателя частично обусловлен мягкой январской погодой.

"Более теплая, чем обычно, погода охватила большую часть США и Европы, что привело к увеличению объемов хранения газа и запасов угля", - полагает Брок.

Хотя он уверен, что спрос останется высоким в обозримом будущем, другие эксперты в этом не уверены. "Если бы я был руководителем компании угольной отрасли, я был бы очень обеспокоен", - сказал аналитик B Riley Securities Лукас Пайпс.