Цена на газ в Европе подрастает в ожидании нового похолодания

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Спотовая цена на газ в Европе движется вверх по мере пересмотра прогноза погоды на следующую неделю к более низким температурным значениям.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на четверг в объеме 29,3 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в среду был аналогичным. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 29,5 млн куб. м на 2 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Перемена погоды в Европе принесла региону усиление ветров, а значит и рост выработки электроэнергии за счет ветряков. За три дня текущей недели ветряки обеспечили 24% энергобаланса по ЕС, тогда как за прошлую неделю их доля была 14%, сообщает ассоциация WindEurope.

Динамика поведения цен на газ в Европе остается парадоксальной. Во время похолодания цена падала, а в оттепель начинает расти. Это может быть связано с ожиданием нового похолодания на будущей неделе. В среду контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах вырос еще на 4% - до $682 за тысячу кубометров.

Стабильна "азиатская премия" - разрыв между ценами на газ в Азии по отношению к цене поставки СПГ в Европу. Мартовский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - $677; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $595.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов газа в Европе сократился до 72,09% - это на 19,8 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE). За газовые сутки 31 января запасы сократились на 0,52 процентного пункта.

Одно из крупнейших подземных хранилищ Европы "Реден" остановлено до конца недели из-за пожара.

Теплая погода в октябре, ноябре и январе, а также меры экономии привели к тому, что на данный момент уровень резервов в ПХГ является максимальным за всю историю наблюдений. Это усиливает уверенность властей в благополучном прохождении зимы.

Европейские терминалы по приему СПГ с начала января работают с производительностью 62% при среднем показателе за декабрь 67%. Январский импорт снижается по отношению к декабрьскому на 5%. Еще сильнее снижаются запасы СПГ в резервуарах приемных терминалов (16% к уровню начала месяца). Это говорит о том, что приток новых грузов СПГ в регион сокращается.

Германия открыла уже второй терминал по приему СПГ на балтийском побережье: к объекту в Вильгермсхафене добавился терминал в Любмине, готовится запуск ПРГУ в Брюнсбюттеле. Однако другой недавно открывшийся объект - в голландском Эмсхавене - остановился из-за аварии в системе теплоснабжения.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

За очередную отчетную неделю (закончилась 20 января) резервы сократились на 2,6 млрд куб. м. Расход запасов восстанавливается благодаря нормализации погоды, однако он все еще ниже обычного для этого времени уровня.

Текущий уровень резервов составляет 57%, что на 5 процентных пунктов превосходит средний показатель за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

За очередную неделю (по 26 января) S&P Global прогнозирует дальнейший рост отбора (до 3,9 млрд куб. м), но это также намного меньше нормального для этого времени показателя.

Февраль в США обещает быть холодным, что приведет к увеличению расходов энергоресурсов на отопление и росту расхода газа. С другой стороны - крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG по-прежнему откладывает перезапуск после аварии и на внутреннем рынке остается газ, который, как ожидалось, должен был быть экспортирован.

На данный момент в EIA планируют, что нынешней зимой запасы в хранилищах упадут на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.